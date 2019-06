V kvalifikacijah uspešni vsi kanuisti in kajakašice

Tacen, 28. junija - S kvalifikacijskimi vožnjami kanuistov in kajakašic se je v Tacnu začel svetovni pokal v slalomu na divjih vodah. V polfinale se je prebilo vseh šest slovenskih čolnov, med kanuisti Benjamin Savšek, Anže Berčič in Luka Božič, med kajakašicami pa Ajda Novak, Eva Terčelj in Eva Alina Hočevar.