Prihajajo novi Charliejevi angelčki

Ljubljana, 29. junija - Pri Sony Pictures Entertainment so objavili napovednik za novi film o Charliejevih angelčkih. V kožo tajnih preiskovalk v boju proti kriminalu bodo tokrat stopile Kristen Stewart, Ella Balinska in Naomi Scott. Priredbo slovite serije iz 70. let, ki je bila v začetku tisočletja že prelita na film, pa bo režirala in producirala Elizabeth Banks.