Finance o Adrii Airways in davkih (28. 6.)

Ljubljana, 28. junija - Tanja Smrekar v komentarju Vročina, Adria in davki piše, da se na začetku poletja ukvarjamo z letalsko družbo, ki že slovi po vsakdanjih odpovedi poletov in po ignoranci do razočaranih potnikov. Dodaja, da je Adria primer, ki kaže, da je tudi zasebnik iz Nemčije lahko slab lastnik in da ob tem ne pozabimo, kako slab lastnik je bila šele država.