Newyorške borze končale neenotno

New York, 27. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili mešano. Medtem, ko sta Nasdaq in S&P 500 končala z rastjo, je indeks Dow Jones zabeležil padec, potem ko je ameriška Zvezna uprava za letalstvo (FAA) Boeingu naložila, naj preveri novo "potencialno tveganje" pri letalih modela 737 max, poroča francoska tiskovna agencija AFP.