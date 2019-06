Alžirija prišla do druge zmage na afriškem prvenstvu

Kairo, 27. junija - Alžirija je v 2. krogu predtekmovalne skupine C na afriškem prvenstvu v nogometu, ki poteka v Egiptu, premagala Senegal z 1:0 (0:0) in prišla do druge zmage na prvenstvu. V 49. minuti je dvoboj v Kairu odločil Youcef Belaili. Ob 22. uri bo še druga tekma skupine med Kenijo in Tanzanijo.