Slovenija za zaprtimi vrati boljša od Egipta

Ljubljana, 27. junija - Slovenski odbojkarji so za zaprtimi vrati odigrali prvo pripravljalno tekmo. Njihovi tekmeci so bili Egipčani, ki bodo prihodnji teden, prav tako kot Slovenci, nastopili na pokalu FIVB Challenger v Ljubljani. Izbranci italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Alberta Giulianija so zanesljivo zmagali s 3:0 (17, 18, 15).