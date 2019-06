Celjski rokometaši v atraktivni skupini lige prvakov

Dunaj, 27. junija - Po rokometašicah Krima Mercatorja so skupinske tekmece v evropski ligi prvakov dobili še igralci Celja Pivovarne Laško, ki bodo v sezoni 2019/20 nastopili v elitni skupini A. V njej so nekatera izjemno atraktivna in močna rokometna imena, kot so francoski PSG, španska Barcelona, nemški Flensburg-Handewitt in madžarski Pick iz Szegeda.