Jani Virk in Vlado Žabot na 8. beograjskem festivalu evropske književnosti

Beograd, 28. junija - Slovenska pisatelja Jani Virk in Vlado Žabot sodelujeta na 8. beograjskem festivalu evropske književnosti, ki v organizaciji založbe Arhipelag od 25. do 28. junija poteka v srbski prestolnici. Na festivalu predstavljata svoja romana Zadnja Sergijeva skušnjava in Volčje noči, ki sta v srbskem prevodu izšla pri založbi Arhipelag.