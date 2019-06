Novela zakona o skupnosti študentov gre na plenarno sejo DZ

Ljubljana, 27. junija - Odbor DZ za izobraževanje, znanost šport in mladino je na današnji seji sprejel vsa dopolnila strank SDS, LMŠ, SMC, SD, DeSUS in SAB k predlogu novele zakona o skupnosti študentov. Ta bo ustrezno uredil organizacijsko obliko Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) in uvedel nadzor računskega sodišča nad porabo sredstev ŠOS.