Vlagatelji na evropskih borzah pred zasedanjem G20 zadržani

London/Frankfurt/Pariz, 27. junija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes gibali neenotno. Vlagatelji so zadržani pred zasedanjem skupine G20 na Japonskem ta konec tedna, predvsem zato, ker se bosta ob robu zasedanja sestala tudi ameriški predsednik Donald Trump in njegov kitajski kolega Xi Jinping.