Povsod po državi velika toplotna obremenitev, ponekod padli krajevni temperaturni rekordi za junij

Ljubljana, 27. junija - Povsod po državi je danes po opozorilu Agencije RS za okolje velika toplotna obremenitev, saj bodo najvišje temperature od 33 do 37 stopinj Celzija. Ponekod so že preseženi krajevni temperaturni rekordi za junij, na treh merilnih mestih pa opozorilna vrednost ozona. Na Primorskem je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Krajevni temperaturni rekordi za junij so bili danes preseženi v Ljubljani, na Kredarici, v Kočevju, Ratečah, Češnjici v Bohinju in Postojni, je za STA povedal Andrej Velkavrh z agencije. "Trenutno naj bi bilo najbolj vroče v Brežicah, kjer naj bi izmerili nad 39 stopinj Celzija," je dejal. Do 17. ure se temperature še lahko povečajo, je opozoril. V Ljubljani so danes namerili 36, na Kredarici pa 20 stopinj.

Iz Avstrije in Madžarske se nad Goričko proti jugu pomika močna nevihta, so sporočili iz Centra za obveščanje pri Upravi RS za zaščito in reševanje. Po njihovih navedbah radarska odbojnost presega opozorilni prag za možnost toče. Pričakujejo nadaljnji pomik nevihte proti jugu. Podobni pojavi bodo popoldne in zvečer še možni. Ob tem lahko narastejo hudourniški vodotoki, so zapisali. Iz radarske slike padavin je vidite nevihtno celico tudi na Koroškem.

Na merilnih mestih Nova Gorica, Koper in Otlica v Trnovskem gozdu na nadmorski višini 950 metrov je vrednost ozona danes presegla opozorilno vrednost 180 mikrogramov na kubični meter. V Novi Gorici je bila prvič danes presežena ob 15. uri, ko je bila urna vrednost ozona 189 mikrogramov na kubični meter, povprečna osemurna vrednost pa 119 mikrogramov.

V Kopru in na Otlici so zabeležili preseganje ob 16. uri. V Kopru je bila tedaj urna vrednost ozona 187 mikrogramov na kubični meter, povprečna osemurna vrednost pa 111. Na Otlici je urna vrednost ozona znašala 188 mikrogramov, povprečna osemurna pa 129. Tekom dneva se vrednosti ozona lahko spremenijo, zato priporočajo sprotno spremljanje urnih vrednosti na spletni strani agencije in na tej podlagi prilagoditev aktivnosti na prostem.

Merilna mesta so glede meritev ozona postavljena tako, da podatki veljajo za širšo okolico. Glede na vremensko napoved je pričakovati preseženo opozorilno vrednost ozona še vse popoldne, v večernih urah pa naj bi raven padla.

Vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala. Priporočajo, da ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka v tem času ostanejo v zaprtih prostorih, kjer je raven ozona nižja. Tudi zdravim ljudem priporočajo, da se izogibajo naporov v času visokih vrednosti ozona.