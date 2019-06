Priporočila lastnikom živali v vročih dneh

Ljubljana, 27. junija - Visoke temperature vplivajo tudi na počutje živali. Na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zato svetujejo, da živali nikoli ne puščate v parkiranem avtomobilu. Sveža pitna voda naj bo vedno na voljo, živali omogočite dostop do sence in hladnejših mest. Sprehode in druge fizične aktivnosti omejite na jutranje in večerne ure.