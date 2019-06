V Celju se danes začenja festival Celje Fokus

Celje, 28. junija - V Celju se danes začenja dvodnevni festival Celje Fokus. Osrednja tema letošnje izdaje je Vsakdanje banalnosti. Festival tako naslavlja vprašanja fotografije in vizualne kulture v odnosu do običajnega, vsakdanjega, znanega, dolgočasnega in bizarnega. Na različnih prizoriščih v Celju bo ponudil razstave in druge dogodke.