V Skupnosti občin Slovenije vlado pozivajo k ukrepom za zmanjšanje zastojev na avtocestah

Maribor, 27. junija - V Skupnosti občin Slovenije so na premierja Marjana Šarca in infrastrukturno ministrico Alenko Bratušek naslovili poziv k sprejetju ustreznih ukrepov za zmanjšanje zastojev na avtocestnem križu. Ti namreč ne povzročajo le slabe volje in izgube časa, ampak tudi gospodarsko škodo in slabšajo prometno varnost.