Bologna, 27. junija - Nemška nogometna reprezentanca je na današnji prvi polfinalni tekmi evropskega prvenstva do 21 let v Bologni premagala Romunijo s 4:2 (1:2). Ob 21. uri se bosta v Reggio Emilii pomerila Španija in Francija. Veliki finale bo v nedeljo, 30. junija, ob 20.45 v Vidmu.