Vlada podnebne krize po Meščevi oceni ne jemlje resno

Ljubljana, 27. junija - Vlada, zlasti pa ministrstvo za infrastrukturo, podnebne krize ne jemljeta resno, je danes ocenil poslanec in koordinator Levice Luka Mesec. Na eni strani je vlada sprejela okvir podnebne politike, ki predvideva razogljičenje do leta 2050, na drugi strani pa ministrstvo, ki je za to najbolj odgovorno, sprejema ukrepe, ki tega načrta ne zasledujejo.