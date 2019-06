Odpoklic senčil Saffron All Over Glitter

Serijska oznaka izdelka je 1018 in 1019, barv 28206001521000000250/46279001521000000250 All Over Glitter siva, 49779001521000000250/83069001521000000250/64532001521000000250 All Over Glitter črna, 52071001521000000250/89944001521000000250 All Over Glitter roza, 96723001521000000250/14203001521000000250 All Over Glitter zlata, 98625001521000000250/48898001521000000250 All Over Glitter srebrna, 44009001521000000250 All Over Glitter vijolična, 68973007251000000250. Izdelek ni skladen z evropsko uredbo o kozmetičnih izdelkih

Izdelki so bili v prodaji od 19. 7. 2018 do 24. 6. 2019. Distributer Tedi Nemčija kupce poziva, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili kupnino.