Sindikat gostinstva in turizma znova opozoril na težave v panogi

Bled, 27. junija - Sindikat gostinstva in turizma Slovenije je pred začetkom visoke poletne turistične sezone znova opozoril na težave v panogi. Najbolj pereče, za katere pričakuje posluh delodajalcev, tudi tistih v državni lasti, so pomanjkanje kadra v panogi, neugoden delovni čas, težki pogoji dela in slaba plača. Med drugim si želi prenove plačnega modela.