Požar v Fragmatu ni onesnažil mivke v vrtcu in vrtnin

Cerknica, 27. junija - Analiza vzorcev mivke iz Vrtca Martina Krpana v Cerknici ter solat v Cerknici in Begunjah, ki so jih odvzeli po požaru v Fragmatu v Podskrajniku pri Cerknici, je pokazala, da so tako mivka kot vrtnine in sadje, ki niso vidno onesnaženi, varni za uporabo, je danes sporočil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).