Na zasedanju Sveta EU tudi o ponovni uporabi vode

Luxembourg, 27. junija - Na v sredo končanem zasedanju Sveta EU za okolje v Luksemburgu, ki se ga je udeležil tudi minister za okolje in prostor Simon Zajc, so sprejeli splošni pristop k uredbi o minimalnih zahtevah za ponovno uporabo vode. Dokument predstavlja temelj za nadaljnja pogajanja z Evropskim parlamentom, so sporočili z okoljskega ministrstva.