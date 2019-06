Slovenski rokometaši bodo drevi dobili tekmece za EP 2020

Dunaj, 28. junija - V četrtek so na Dunaju opravili žreb skupin v ligi prvakov in prvakinj za sezono 2019/20, drevi pa bo Evropska rokometna zveza (EHF) priredila še žreb skupin za moško evropsko prvenstvo, ki bo med 9. in 26. januarjem prihodnje leto na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji. Slovenija bo igro kroglic pričakala v drugem jakostnem bobnu.