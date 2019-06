Festival Ljubljana na Ljubljanici - z glasbo do zapornice ali Špice

pripravila Ksenija Brišar

Ljubljana, 28. junija - Slab teden pred uradnim začetkom 67. Ljubljana Festivala je v Ljubljani nastopil čas za vsebinsko povezan manjši festival, ki meščane in turiste nagovarja na nekoliko drugačnem prizorišču - Ljubljanici. Plovbo na eni izmed ladjic, ki vodi do zapornice ali do Špice, z glasbo spremljajo dijaki ljubljanskega konservatorija ali študenti akademije.