V Svizu zahtevajo povišanje sredstev za znanost

Ljubljana, 27. junija - V Svizu zahtevajo zagotovilo vlade, premierja in finančnega ministra, da bodo udejanili koalicijsko pogodbo glede poviševanja sredstev za znanost do enega odstotka BDP do 2022. To je po oceni Branimirja Štruklja ključno, sicer bodo razumeli, da je bila to zgolj obljuba, ne pa resen namen, da se raziskovanje odlepi od evropskega dna po financiranju.