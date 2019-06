Prometna napoved do 4. julija

Ljubljana, 27. junija - Tako v Sloveniji kot večjem delu Evrope so se pričele počitnice, zaradi česar se jutranje in popoldanske konice med tednom prevešajo v dopustniške konice ob petkih popoldan proti turističnim krajem, medtem ko bodo v drugi smeri največje obremenitve ob sobotah dopoldan ter nedeljah, so sporočili iz Prometno-informacijskega centra.