Z Neisho uvod v glasbeno poletje v Nuku

Ljubljana, 29. junija - V Narodni in univerzitetni knjižnici (Nuk) so tudi letošnje poletje posvetili glasbi, ki bo od danes do 20. julija odzvanjala v atriju v sedmih sklopih. Sobote bodo namenjene uveljavljenim glasbenikom, nedelje mladim in nepoznanim umetnikom, ponedeljki šansonom, torki vokalistkam, srede gledališču, četrtki različnim tradicijam in petki vokalistom.