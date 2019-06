Sporočilo uredništvom - izjava za medije ministra Zajca

Ljubljana, 27. junija - Minister za okolje in prostor Simon Zajc bo danes po sestanku z direktorjem Rižanskega vodovoda, predstavnikom Mestne občine Koper, predsednikom četrtne skupnosti Črni Kal in generalnim direktorjem Slovenskih železnic ob 17.15 v prostorih Rižanskega vodovoda na Ulici 15. maja 13 v Kopru dal izjavo za medije, so sporočili z ministrstva.