V prvem četrtletju zasebno potovala četrtina Slovencev

Ljubljana, 27. junija - V prvem četrtletju je bilo po podatkih statističnega urada na vsaj enem zasebnem potovanju okoli 436.000 ali 25 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih vsaj 15 let. Vseh zasebnih potovanj so statistiki našteli 656.000, kar je en odstotek več kot v enakem lanskem obdobju. Povprečni dnevni izdatki na teh potovanjih so znašali okoli 69 evrov na osebo.