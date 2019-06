V Šentjerneju oropali prodajalno nakita

Šentjernej, 27. junija - Policisti so bili v sredo dopoldne obveščeni o ropu prodajalne nakita v Šentjerneju. Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, je moški v temnih oblačilih in z motoristično čelado na glavi zagrozil osebju ter pobegnil z večjo količino zlatega nakita. V ropu bil nihče poškodovan.