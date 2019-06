Profesionalni skakalci odpirajo novi skakalnici ob Šmartinskem jezeru

Celje, 27. junija - Ob Šmartinskem jezeru, kjer celjska občina razvija športno in turistično ponudbo, bodo danes ob 17. uri slovesno odprli novi skakalnici za akrobatske skoke v vodo. Prvi bodo 17- in 25-metrsko skakalnico preizkusili domači in tuji profesionalni skakalci. Z evropskimi sredstvi sofinanciran projekt celjske občine je ocenjen na 235.0000 evrov.