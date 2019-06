Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 29. junija - Pri Celjski Mohorjevi družbi je izšla knjiga Doživljanje narave Josepha Cornella, pri založbi Buča pa delo Pregovori in reki v kopalkah in obleki s pesmimi Milana Dekleve. Pri založbi Primus so izdali delo Medicinski medij Anthonyja Williama, pri založbi Samala pa slikanici o jogi za dobro jutro in lahko noč avtorice Miriam Gates.