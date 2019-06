Evropske borze uvodoma v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 27. junija - Indeksi na evropskih borzah se uvodoma gibljejo v zelenem. Vlagatelji so optimistični pred petkovim začetkom srečanja voditeljev skupine gospodarsko najpomembnejših držav G20 v japonski Osaki. V ospredju je predvsem upanje, da bosta ameriški in kitajski predsednik Donald Trump in Xi Jinping dosegla dogovor glede trgovinskih odnosov.