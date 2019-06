V Novem mestu danes Praznik situl

Novo mesto, 29. junija - Dolenjski muzej in Zavod Novo mesto na Glavnem trgu v Novem mestu drevi ob 17. uri začenjata Praznik situl oziroma 4. festival železnodobnega življenja in kulinarike. S prireditvijo, na kateri pričakujejo več kot 1000 obiskovalcev, želita poudariti in predstaviti bogato arheološko dediščino in Novo mesto kot eno glavnih arheoloških najdišč.