Slovenske odbojkarice dva niza od zmage v srebrni evropski ligi

Alexandria, 28. junija - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes ob 16. uri v Alexandrii v Romuniji odigrala povratno tkemo finala srebrne evropske lige. Varovanke slovenskega selektorja Alessandra Chiappinija so prvo tekmo v Mislinji zmagale s 3:1, do končnega uspeha in napredovanja v zlato evropsko ligo jih tako ločita le dva niza.