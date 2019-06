Korn za september napovedujejo nov album The Nothing

Los Angeles, 30. junija - Kalifornijski nu metalci Korn so izdali singel You'll Never Find Me, s katerim napovedujejo izid novega albuma The Nothing. Novi studijski izdelek zasedbe bo izšel 13. septembra pri Roadrunner/Elektra in sledi albumu The Serenity Of Suffering iz leta 2016, poroča spletni portal Loudersound.