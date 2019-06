Ameriške oblasti odkrile novo potencialno tveganje pri boeingih 737

New York, 27. junija - Ameriška Zvezna uprava za letalstvo (FAA) je Boeingu naložila, naj preveri novo "potencialno tveganje" pri letalih modela 737 max, ki so prizemljena od marca po strmoglavljenju letala v Etiopiji. Tudi to je sicer povezano s spornim sistemom za preprečevanje izgube vzgona letala, ki naj bi bil kriv za dve tragični nesreči.