Znani četrtfinalni pari zlatega pokala

Kansas City, 27. junija - Na prvenstvu Severne in Srednje Amerike ter Karibov se je ponoči s preostalima tekmama skupinskega dela sklenilo predtekmovanje turnirja, poimenovanega tudi Golden Cup oziroma zlati pokal. Za polfinale se bodo udarili Haiti in Kanada, Mehika in Kostarika, Jamajka in Panama ter gostitelji turnirja, Združene države Amerike, z otoškim Curacaom.