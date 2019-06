Nogometaši Egipta in Nigerije že v osmini finala

Kairo, 27. junija - Nogometaši Egipta so v sinočnji tekmi drugega kroga afriškega prvenstva prišli do druge zmage, z 2:0 so premagali Demokratično republiko Kongo. S tem so se gostitelji turnirja že uvrstili v osmino finala. V sredo so do šeste točke prišli tudi Nigerijci. Eni od favoritov prvenstva so bili z 1:0 boljši od Gvineje.