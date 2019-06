Newyorške borze končale mešano

New York, 26. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali neenotno in z manjšimi spremembami. Delnice, povezane z nafto, so se v sredo umirile, med vlagatelji pa vlada nestrpno pričakovanje pred srečanjem med ameriškim in kitajskim predsednikom Donaldom Trumpom in Xi Jinpingom ob robu vrha skupine G20, poroča francoska tiskovna agencija AFP.