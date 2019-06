Policija prosi za pomoč očividce nesreče v Velenju

Velenje, 26. junija - Policisti iščejo morebitne očividce prometne nesreče, ki se je ob 14.50 zgodila v Velenju na Šaleški cesti v križišču za Gorico. Nesrečo naj bi povzročil 61-letni voznik osebnega vozila, ki je pri zavijanju levo izsilil prednost 37-letnemu vozniku osebnega vozila. V nesreči sta bila huje poškodovana pešca, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Po do sedaj zbranih podatkih je prometno nesrečo povzročil 61-letnik, ki je vozil iz centra Velenja proti Slovenj Gradcu in je pri zavijanju levo izsili prednost 37-letnemu vozniku osebnega vozila, ki je pripeljal iz tunela in vozil proti centru Velenja.

37-letnik je čelno trčil v vozilo voznika, ki mu je izsilil prednost, pri tem pa je vozilo odbilo v dva pešca, ki sta stala na pločniku. Pešca, oba stara 18 let, so zaradi hudih poškodb odpeljali v Splošno bolnišnico Celje.

Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče policija prosi morebitne očividce, da pokličejo na telefonsko številko 113 ali na anonimno številko policije 080 12 00.