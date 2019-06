Alpski smučarji že dobro zagrizli v priprave na novo sezono

Krvavec, 26. junija - Člani slovenske reprezentance v tehničnih disciplinah alpskega smučanja že nekaj časa trenirajo in se pospešeno pripravljajo na novo sezono. Maruša Ferk, Meta Hrovat, Žan Kranjec in Štefan Hadalin so ritem treninga za nekaj ur prekinili danes na srečanju z novinarji na Krvavcu.