Odbor za izobraževanje za nekaj dni prekinil obravnavo sprememb financiranja zasebnih osnovnih šol

Ljubljana, 26. junija - Odbor DZ za izobraževanje je danes za nekaj dni preložil poslansko razpravo in odločanje o noveli zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero ministrstvo za izobraževanje predlaga spremembe financiranja zasebnih osnovnih šol. Za preložitev so se še pred sejo dogovorili poslanci vladne koalicije.