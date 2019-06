Argumenti za odpravo prepovedi vertikalnih povezav v lekarniški dejavnosti niso prepričali matičnega odbora DZ

Ljubljana, 26. junija - Člani odbora DZ za zdravstvo niso podprli predloga sprememb zakona o lekarniški dejavnosti, ki ga je predlagal Jani Möderndorfer (SMC) in ki bi med drugim ukinil prepoved vertikalnih povezav med veledrogeristi in lekarnami. Zavrnili so tudi dopolnilo Levice, po kateri omejitev glede vertikalnih povezav ne bi veljala za javne lekarniške zavode.