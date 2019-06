Evropske borze neenotno; krepko dražja nafta, višje tudi evro

London/Frankfurt/Pariz, 26. junija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes gibali neenotno. Vlagatelji nestrpno pričakujejo srečanje med ameriškim in kitajskim predsednikom Donaldom Trumpom in Xi Jinpingom ta konec tedna ob robu vrha skupine G20 na Japonskem.