Kushner pušča Palestincem odprta vrata glede gospodarskega načrta

Manama, 26. junija - Zet in svetovalec ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner je danes dejal, da imajo Palestinci še naprej odprta vrata ekonomskega dela ameriškega bližnjevzhodnega mirovnega načrta, ki naj bi palestinskemu gospodarstvu v prihodnjem desetletju zagotovil do 50 milijard dolarjev investicij in milijon novih delovnih mest.