Pahor bo namestnika predsednika KPK izbiral med Dimovićem, Geričem, Savskim in Žmaucem

Ljubljana, 26. junija - Predsednik republike Borut Pahor je danes sprejel člane izbirne komisije za izvedbo ponovnega postopka za izbiro namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Komisija je kot primerne za ta položaj ocenila štiri kandidate, to so Zoran Dimović, Rajko Gerič, Simon Savski in Jurček Žmauc, so sporočili iz urada predsednika.