Slovenska vojska na regijskih vajah dosegla zastavljene cilje

Ljubljana, 26. junija - Slovenska vojska je na regijskih vojaških vajah, ki so se pred dnevi končale na območju Slovenije, skupaj z zavezniki, partnerji in državljani dosegla zastavljene cilje. Kot so sporočili z ministrstva, so sodelujoče vojske na vajah pod geslom Močnejši skupaj gradili učinkovitejše in bolj odzivne sile za zagotavljanje varnosti in ohranjanje miru.