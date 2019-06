Tri delnice potopile SBI TOP

Ljubljana, 26. junija - SBI TOP indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi je danes zdrsnil za 0,27 odstotka na 887,83 točke. Med blue chipi so se pocenile tri delnice: Krke, ki so bile tudi najprometnejše, Pozavarovalnice Sava in Zavarovalnice Triglav. Skupaj so borzni posredniki sklenili za 930.730 evrov poslov.