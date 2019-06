Občina podpisala 130.000 evrov vredno pogodbo za sanacijo poti med Piranom in Fieso

Piran, 26. junija - Občina Piran je za izvajalca del sanacije klifa in sprehajalne poti med Piranom in Fieso izbrala podjetje Rafael, ki je oddal najugodnejši ponudbo v vrednosti 133.000 brez DDV. Kot so sporočili iz piranske občine, so pogodbo podpisali danes. Družba bo z deli začela 1. julija, delavci pa naj bi bi s sanacijo končali v 30 dneh.