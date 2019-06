Izbruh ošpic v nizozemski protestantski vasi

Haag, 26. junija - V protestantski vasi Urk na Nizozemskem, kjer imajo enega od nižjih deležev precepljenosti proti ošpicam v državi, se je s to nalezljivo boleznijo okužilo devet otrok in ena odrasla oseba. Zdravstvena služba spremlja položaj in preiskuje, ali bi morali cepiti ljudi, ki so bili v stiku z okuženimi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.