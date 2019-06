V Braziliji ob dnevu državnosti odprli razstavo o slovenski numizmatiki

Brasilia, 26. junija - V Braziliji so dan državnosti počastili z razstavo o zgodovini slovenske numizmatike. Odprli so jo v ponedeljek v Centralni banki Brazilije. V sodelovanju s slovenskim veleposlaništvom jo je pripravil vodja numizmatičnega oddelka Narodnega muzeja Slovenije Andrej Šemrov, so sporočili z veleposlaništva.